Джордан веде переговори щодо продажу частини акцій Шарлотт

Власник Шарлотт, за який виступає Святослав Михайлюк, Майкл Джордан веде серйозні переговори щодо продажу мажоритарної частини акцій клубу.

Про це повідомляє журналіст Едріан Воджнаровскі.

Купити частину Шарлотт може група, яку очолюють міноритарний власник Хорнетс Гейб Плоткін і міноритарний власник Атланти Рік Шнелл.

Поки нема домовленості, але є висока ймовірність продажу. У такому випадку Плоткін та Шнелл стануть співвласниками Хорнетс.

Якщо продаж буде завершено, очікується, що Джордан залишить міноритарну частину акцій клубу.

ESPN Sources: Charlotte Hornets owner Michael Jordan is engaged in serious talks to sell a majority stake in the franchise to a group led by Hornets minority owner Gabe Plotkin and Atlanta Hawks minority owner Rick Schnall. pic.twitter.com/jg03W25s49