Джордан очолив список найбагатших спортсменів в історії, Мессі - сьомий у рейтингу

Джерело - Чемпіон.
Легендарний американський баскетболіст, який завершив кар'єру ще у 2003 році, очолив список найбагатших спортсменів в історії.
До такого висновку прийшло видання Sportiko, яке спеціалізується на фінансовій спортивній аналітиці.
До кінця 2022 року 50 найвищих доходів серед спортсменів заробили 45,9 мільярда доларів США з поправкою на інфляцію та 33,2 мільярда доларів у номінальному вираженні. Вони представляють дев’ять різних видів спорту та 17 країн світу. Найбільше в рейтингу гравців НБА - 13.
Більшу частину своїх доходів лідер рейтингу заробив на співробітництві з компанією Nike, до якої входить лінія одягу та взуття Jordan. Бренд Jordan є окремим підрозділом Nike й отримав 5,1 мільярда доларів доходу за фінансовий рік, що закінчився в травні 2022 року. Це на 7% більше порівняно з 2021 роком проти 1% зростання компанії в цілому.
З моменту початку кар'єри в 1984 році Джордан заробив близько 3,3 млрд доларів з поправкою на інфляцію.
Цікаво, що наступні три позиції посідають американські гольфісти: Тайгер Вудс, Арнольд Палмер і Джек Ніклаус. Причому - останні двоє розпочинали свої кар'єри в 50-60-ті роки 20 сторіччя. Також у першій десятці ще один гольфіст - Філ Мікельсон, кар'єра якого триває. Загалом у списку 8 представників цього виду спорту.
Цікавий факт: Палмер, на момент смерті у 2016 році (87 років) заробляв майже 40 мільйонів доларів на рік на підтримці та ліцензуванні свого імені. На той час минуло 43 роки після його останньої перемоги в PGA Tour і 28 років після його останнього титулу в PGA Tour Champions, раніше Senior PGA Tour.
До першої десятки потрапили представники футболу - Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі.
Також слід відзначити, що в списку присутня лише одна спортсменка - тенісистка Серена Вільямс, яка завершила кар'єру у 2022 році.
10 найбільш високооплачуваних спортсменів усіх часів
|Місце
|Спортсмен
|Поправка на інфляцію, млрд$
|Номінал, млрд$
|Країна
|Роки кар'єри
|1
|Майкл Джордан
|3,3
|2,37
|США/баскетбол
|1984 - 2003
|2
|Тайгер Вудс
|2,5
|1,77
|США/гольф
|1996 - т/ч
|3
|Арнольд Палмер
|1,7
|0.885
|США/гольф
|1954 - 2006
|4
|Джек Ніклаус
|1,63
|0,87
|США/гольф
|1961 - 2005
|5
|Кріштіану Роналду
|1,58
|1,29
|Португалія/футбол
|2002 - т/ч
|6
|Леброн Джеймс
|1,53
|1,23
|США/баскетбол
|2003 - т/ч
|6
|Ліонель Мессі
|1,48
|1,22
|Аргентина/футбол
|2004 - т/ч
|8
|Флойд Мейвезер
|1,41
|1,11
|США/бокс
|1996 - 2017
|9
|Роджер Федерер
|1,38
|1,1
|Швейцарія/теніс
|1998 - 2002
|10
|Філ Мікельсон
|1,36
|1,03
|США/гольф
|1992 - т/ч
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