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Джордан очолив список найбагатших спортсменів в історії, Мессі - сьомий у рейтингу

Сьогодні 21:57 Андрій Твердохліб 285 0
Джордан очолив список найбагатших спортсменів в історії, Мессі - сьомий у рейтингу

Джерело - Чемпіон.

Легендарний американський баскетболіст, який завершив кар'єру ще у 2003 році, очолив список найбагатших спортсменів в історії.

До такого висновку прийшло видання Sportiko, яке спеціалізується на фінансовій спортивній аналітиці.

До кінця 2022 року 50 найвищих доходів серед спортсменів заробили 45,9 мільярда доларів США з поправкою на інфляцію та 33,2 мільярда доларів у номінальному вираженні. Вони представляють дев’ять різних видів спорту та 17 країн світу. Найбільше в рейтингу гравців НБА - 13.

Більшу частину своїх доходів лідер рейтингу заробив на співробітництві з компанією Nike, до якої входить лінія одягу та взуття Jordan. Бренд Jordan є окремим підрозділом Nike й отримав 5,1 мільярда доларів доходу за фінансовий рік, що закінчився в травні 2022 року. Це на 7% більше порівняно з 2021 роком проти 1% зростання компанії в цілому. 

З моменту початку кар'єри в 1984 році Джордан заробив близько 3,3 млрд доларів з поправкою на інфляцію. 

Цікаво, що наступні три позиції посідають американські гольфісти: Тайгер Вудс, Арнольд Палмер і Джек Ніклаус. Причому - останні двоє розпочинали свої кар'єри в 50-60-ті роки 20 сторіччя. Також у першій десятці ще один гольфіст - Філ Мікельсон, кар'єра якого триває. Загалом у списку 8 представників цього виду спорту.

Цікавий факт: Палмер, на момент смерті у 2016 році (87 років) заробляв майже 40 мільйонів доларів на рік на підтримці та ліцензуванні свого імені. На той час минуло 43 роки після його останньої перемоги в PGA Tour і 28 років після його останнього титулу в PGA Tour Champions, раніше Senior PGA Tour.

До першої десятки потрапили представники футболу - Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі.

Також слід відзначити, що в списку присутня лише одна спортсменка - тенісистка Серена Вільямс, яка завершила кар'єру у 2022 році.

10 найбільш високооплачуваних спортсменів усіх часів

Місце Спортсмен Поправка на інфляцію, млрд$ Номінал, млрд$ Країна Роки кар'єри
1  Майкл Джордан 3,3 2,37 США/баскетбол 1984 - 2003
2  Тайгер Вудс 2,5 1,77 США/гольф 1996 - т/ч
3  Арнольд Палмер 1,7 0.885 США/гольф 1954 - 2006
4  Джек Ніклаус 1,63 0,87 США/гольф 1961 - 2005
 5   Кріштіану Роналду 1,58 1,29 Португалія/футбол 2002 - т/ч
6  Леброн Джеймс 1,53 1,23 США/баскетбол 2003 - т/ч
6  Ліонель Мессі 1,48 1,22 Аргентина/футбол 2004 - т/ч
8  Флойд Мейвезер 1,41 1,11 США/бокс 1996 - 2017
9  Роджер Федерер 1,38 1,1 Швейцарія/теніс 1998 - 2002
10  Філ Мікельсон 1,36 1,03 США/гольф 1992 - т/ч

З повним списком можна ознайомитись ТУТ.

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