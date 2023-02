Форвард Мілвокі Янніс Адетокумбо відправиться до Нью-Йорка.

Про це повідомляє інсайдер Тім Бонтемпс.

28-річний грек пройде обстеження травмованого правого зап’ястка. Через це пошкодження Янніс зіграв лише 20 секунд у Матчі всіх зірок.

Він травмувався 16 лютого в матчі з Чикаго.

