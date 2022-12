Лідер Голден Стейт Стефен Каррі отримав травму лівого плеча у матчі з Індіаною (125:119).

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Каррі не знадобиться операція, але він пропустить близько місяця.

До 16 січня включно Ворріорз проведуть 15 матчів.

Warriors' Stephen Curry has a labrum injury in his left shoulder that is not expected to require surgery, sources say. Details on @TheRally: pic.twitter.com/6ox6W2UiN5