Пет Коннотон пропустить старт сезону через травму

Атакувальний захисник Мілвокі Пет Коннотон пропустить близько трьох тижнів через травму.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

29-річний баскетболіст пропустив два останні передсезонні матчі Бакс через біль у литковому м’язі.

МРТ-обстеження виявило у Коннотона серйозне розтягнення. Гравець пройде курс відновлення та пропустить початок сезону.

