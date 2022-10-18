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Пет Коннотон пропустить старт сезону через травму

Сьогодні 02:00 79 0
Пет Коннотон пропустить старт сезону через травму
#Мілвокі

Джерело - Чемпіон.

Атакувальний захисник Мілвокі Пет Коннотон пропустить близько трьох тижнів через травму.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

29-річний баскетболіст пропустив два останні передсезонні матчі Бакс через біль у литковому м’язі.

МРТ-обстеження виявило у Коннотона серйозне розтягнення. Гравець пройде курс відновлення та пропустить початок сезону.

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