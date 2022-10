Портленд скористався опцією в контракті 20-річного атакувального захисника Кеона Джонсона і продовжив угоду на сезон-2023/24

Про це повідомляє журналіст ESPN Едріан Воджнаровскі.

Джонсона було обрано на драфті-2021 під 21-м номером. У лютому захисник перейшов з Кліпперс у Портленд в результаті обміну.

The Trail Blazers are picking up the 2023-2024 option for guard Keon Johnson, sources tell ESPN. Johnson played 25 minutes a game after arriving in trade with the Clippers last season. He was the 21st pick in the 2021 draft.