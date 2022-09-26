Адетокумбо: Найкращий гравець у світі - це Стеф Каррі

Джерело - Чемпіон.
Найкращий баскетболіст у світі - розігруючий Голден Стейт Стеффен Каррі.
Про це заявив форвард Мілвокі Янніс Адетокумбо.
"Я знаю, що є ефективним і допомагаю команді досягати успіху, входжу до списку найкращих. Мені вистачає досвіду та зрілості, щоб розуміти це. Чи вважаю себе найкращим у світі? Ні. На мій погляд, найкращий - це той, хто пройшов зі своєю командою до кінця і зробив її чемпіоном".
Актуально: Каррі може підписати довічний контракт з Under Armour
"Кілька років тому, коли ми зробили це, я лежав у ліжку і тихенько примовляв: "Можливо, я найкращий у світі". Але зараз - ні. Найкращий - переможець. Найкращий у світі зараз - це Стеф Каррі", - сказав Янніс.
"I think the best player in the world is the person that's the last one standing."— NBA (@NBA) September 25, 2022
Giannis on his confidence, growth, and maturity. #NBAMediaDay pic.twitter.com/RxXbRRis3S