Адетокумбо: Найкращий гравець у світі - це Стеф Каррі

Найкращий баскетболіст у світі - розігруючий Голден Стейт Стеффен Каррі.

Про це заявив форвард Мілвокі Янніс Адетокумбо.

"Я знаю, що є ефективним і допомагаю команді досягати успіху, входжу до списку найкращих. Мені вистачає досвіду та зрілості, щоб розуміти це. Чи вважаю себе найкращим у світі? Ні. На мій погляд, найкращий - це той, хто пройшов зі своєю командою до кінця і зробив її чемпіоном".