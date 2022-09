Адетокумбо: Найкращий гравець у світі - це Стеф Каррі

Найкращий баскетболіст у світі - розігруючий Голден Стейт Стеффен Каррі.

Про це заявив форвард Мілвокі Янніс Адетокумбо.

"I think the best player in the world is the person that's the last one standing."



