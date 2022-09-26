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Адетокумбо: Найкращий гравець у світі - це Стеф Каррі

Сьогодні 14:08 120 0
Форвард Мілвокі розповів, кого вважає найкращим баскетболістом у світі
Адетокумбо: Найкращий гравець у світі - це Стеф Каррі
#NBA, #Голден Стейт, #Мілвокі, #Янніс Адетокумбо, #Стефен Каррі

Джерело - Чемпіон.

Найкращий баскетболіст у світі - розігруючий Голден Стейт Стеффен Каррі.

Про це заявив форвард Мілвокі Янніс Адетокумбо.

"Я знаю, що є ефективним і допомагаю команді досягати успіху, входжу до списку найкращих. Мені вистачає досвіду та зрілості, щоб розуміти це. Чи вважаю себе найкращим у світі? Ні. На мій погляд, найкращий - це той, хто пройшов зі своєю командою до кінця і зробив її чемпіоном".

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"Кілька років тому, коли ми зробили це, я лежав у ліжку і тихенько примовляв: "Можливо, я найкращий у світі". Але зараз - ні.  Найкращий - переможець. Найкращий у світі зараз - це Стеф Каррі", - сказав Янніс.

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