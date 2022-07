Голден Стейт Ворріорз буде не єдиною командою, яка отримає чемпіонські каблучки цього літа.

Про це повідомляє кореспондент ESPN Маліка Ендрюс.

НБА роздасть чемпіонські каблучки команді, яка виграє чемпіонат літньої ліги.

For the first time, rings will be handed out to the Summer League champions. We got an exclusive look on NBA Today. What do you think? pic.twitter.com/HovjFNXKFE