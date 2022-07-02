Збірна України достроково вийшла до другого етапу відбору на ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України здобула впевнену перемогу над Грузією (79:66) та кваліфікувалася до другого етапу відбору.

В іншому матчі п'ятого туру групи G Іспанія вдома розгромила Північну Македонію 88:44. Таким чином, македонці точно залишаться останніми в групі і завершать боротьбу за вихід на ЧМ-2023 після першого етапу. Решта три збірні, в тому числі Україна, зіграють на другому етапі.

Турнірна таблиця групи G:

На другому етапі, який стартує у серпні, збірні Іспанії. Грузії та України об'єднаються з трьома збірними групи Н - Італією, Нідерландами та Ісландією. Ці шість збірних розіграють три путівки на чемпіонат світу. На другому етапі будуть враховані очки, набрані між першими трьома збірними першого етапу.

Збірна України до завершення першого етапу зіграє два матчі - 4 липня на виїзді проти Північної Македонії та 7 липня у Ризі домашній поєдинок проти Іспанії.