Бойлен очолить збірну США у матчах кваліфікації на ЧС-2023

Колишній головний тренер Чикаго Джим Бойлен керуватиме збірною США у найближчих матчах кваліфікації до чемпіонату світу-2023.

Про це повідомляє журналіст Марк Стайн.

Американська збірна проведе гостьові ігри проти Пуерто-Рико 1 липня та проти Куби 4 липня. За американську команду зіграють гравці Ліги розвитку НБА.

Після чотирьох матчів США лідирує у своїй відбірковій групі.

