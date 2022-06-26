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Бойлен очолить збірну США у матчах кваліфікації на ЧС-2023

Вчора 23:41 156 0
Бойлен очолить збірну США у матчах кваліфікації на ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер Чикаго Джим Бойлен керуватиме збірною США у найближчих матчах кваліфікації до чемпіонату світу-2023.

Про це повідомляє журналіст Марк Стайн.

Американська збірна проведе гостьові ігри проти Пуерто-Рико 1 липня та проти Куби 4 липня. За американську команду зіграють гравці Ліги розвитку НБА.

Після чотирьох матчів США лідирує у своїй відбірковій групі.

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