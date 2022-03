Наставник Сан-Антоніо Грег Попович, що сенсаційно обіграло Юту Джаз (104:102), став абсолютним рекордсменом НБА серед тренерів за кількістю перемог.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Дана перемога стала для нього 1336-й в регулярні, що дозволило йому обійти легендарного Дона Нельсона і вийти на одноособове перше місце.

Congrats to Gregg Popovich of the @spurs for becoming the WINNINGEST COACH in NBA History! #NBA75 pic.twitter.com/ARH6qdOt5I