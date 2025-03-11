Верес сенсаційно розбив Полісся: огляд матчу УПЛ

Житомирське Полісся на виїзді зазнало нищівної поразки від рівненського Вереса у межах 21 туру чемпіонату України.

Огляд матчу

Для Вереса це третя перемога у чотирьох останніх матчах. Наразі в активі рівненського колективу 28 очок та 8 сходинка в турнірній таблиці чемпіонату. Полісся з 34 балами йде четвертим.

Чемпіонат України – УПЛ

21 тур, 11 березня

Верес – Полісся 5:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 13 Степанюк, 1:1 – 33 Батіста, 2:1 – 45 Степанюк, 3:1 – 56 Дахновський, 4:1 – 65 Гайдучик, 5:1 – 88 Шевченко

Верес: Кожухар, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куція (Протасевич, 90), Дахновський (Сміян, 77), Харатін, Кучеров, Луан (Шарай, 58), Гайдучик (Годя, 77), Степанюк (Кльоц, 77)

Полісся: Волинець, Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Майсурадзе (Тейлор, 69), Бабенко (Гонсалвеш, 83), Крушинський (Назаренко, 58), Андрієвський (Йосефі, 69), Бітон (Таллес Коста, 58), Гуцуляк, Батіста

Попередження: Гончаренко, 50 – Йосефі, 86

Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня підопічні Ротаня розгромили Оболонь.