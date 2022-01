Лейкерс хоче підписати дворічний контракт зі Джонсоном

Лос-Анджелес Лейкерс бажають підписати дворічний контракт із форвардом Стенлі Джонсоном.

Про це заявив інсайдер ESPN Едріан Войнаровський.

Останній 10-денний контракт Джонсона спливає в середу. Очікується, що нова угода буде підписана у четвер.

Цього сезону Джонсон провів за озерників 14 ігор, у яких у середньому набирав 6,4 очка, 2,6 підбирання, 1,3 передачі та 0,9 перехоплення за гру.

