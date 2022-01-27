Головне
Довбик може перейти до італійського клубу
Сьогодні 08:08 491
Динамо цікавиться хавбеком Гоффенгайма
Сьогодні 10:24 86
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49
Сьогодні 09:55 12149
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 09:37 15643 2
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Вчора 23:24 31761
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 23:10 12510
Ворскла підписала захисника збірної Північної Македонії
Вчора 22:55 715
Два роки без легенди. 26 січня загинув Кобі Браянт
Вчора 20:56 302
Рух підписав вихованця ПСВ
Вчора 18:44 551
Коноплянка розірве контракт з Шахтарем
Вчора 15:51 758
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Контрольний матч. Динамо - Буде/Глімт: онлайн-трансляція. LIVE
Контрольний матч. Динамо - Буде/Глімт: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 08:02 557
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 06:45 216
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 05:26 170
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 04:00 179
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 02:20 193

Денвер переграв Бруклін, Портленд поступилася Далласу. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:44 106 0
У НБА зіграно чергові матчі
Денвер переграв Бруклін, Портленд поступилася Далласу. Результати матчів НБА
#Бруклін, #Денвер, #Олексій Лень, #Сакраменто, #Юта

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 10 матчів регулярного чемпіонату НБА.

Український гравець Сакраменто Олексій Лень у матчі з Атлантою провів на паркеті сім хвилин, за які набрав два очки, здійснив чотири підбирання, один перехоплення та один блок.

НБА - Регулярний чемпіонат
27 січня

Клівленд - Мілвокі 115:99 (26:35, 39:22, 30:20, 20:22)

Індіана - Шарлотт 126:158 (36:33, 34:38, 24:42, 32:45)

Орландо - Кліпперс 102:111 (25:23, 23:26, 30:27, 24:35)

Атланта - Сакраменто 121:104 (21:33, 46:17, 27:24, 27:30)

Маямі - Нью-Йорк 110:96 (30:16, 29:30, 33:21, 18:29)

Чикаго - Торонто 111:105 (31:27, 36:23, 24:32, 20:23)

Бруклін - Денвер 118:124 (28:29, 37:25, 26:42, 27:28)

Сан-Антоніо - Мемфіс 110:118 (25:34, 33:27, 28:33, 24:24)

Портленд - Даллас 112:132 (25:40, 34:28, 22:30, 31:34)

Юта - Фінікс 97:105 (18:39, 30:11, 16:24, 33:31)

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 12510
Збірна України має план на випадок поразки від Шотландії Збірна України має план на випадок поразки від Шотландії 3530
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 31761
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 15643 2
Ісмаїл Сіллах: Регулярно стикався з расизмом в Маріуполі Ісмаїл Сіллах: Регулярно стикався з расизмом в Маріуполі 6960
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 12149
Рекомендуємо
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 9330 19
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 8855
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 27169
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 1603 2
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 31788 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 83968 1