Денвер переграв Бруклін, Портленд поступилася Далласу. Результати матчів НБА

У НБА зіграно чергові матчі

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 10 матчів регулярного чемпіонату НБА.

Український гравець Сакраменто Олексій Лень у матчі з Атлантою провів на паркеті сім хвилин, за які набрав два очки, здійснив чотири підбирання, один перехоплення та один блок.

НБА - Регулярний чемпіонат

27 січня

Клівленд - Мілвокі 115:99 (26:35, 39:22, 30:20, 20:22)

Індіана - Шарлотт 126:158 (36:33, 34:38, 24:42, 32:45)

Орландо - Кліпперс 102:111 (25:23, 23:26, 30:27, 24:35)

Атланта - Сакраменто 121:104 (21:33, 46:17, 27:24, 27:30)

Маямі - Нью-Йорк 110:96 (30:16, 29:30, 33:21, 18:29)

Чикаго - Торонто 111:105 (31:27, 36:23, 24:32, 20:23)

Бруклін - Денвер 118:124 (28:29, 37:25, 26:42, 27:28)

Сан-Антоніо - Мемфіс 110:118 (25:34, 33:27, 28:33, 24:24)

Портленд - Даллас 112:132 (25:40, 34:28, 22:30, 31:34)

Юта - Фінікс 97:105 (18:39, 30:11, 16:24, 33:31)