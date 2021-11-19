Запоріжжя вирвало перемогу у Харківських Соколів, Тернопіль сильніший за Миколаїв. Результати матчів Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
19 листопада
Запоріжжя – Харківські Соколи 87:86 (24:26, 26:21, 12:22, 25:17)
Запоріжжя: Еван Максвелл 16о+8пд, Віталій Мальчевський 5+4, Яків Тітов 4+1, Дейшон Френсіс 26+3, Олександр Сізов 14+11 – старт; Іван Міхєєв 14+2, Роман Морозов 1, Антанас Удрас 7+5.
Харківські Соколи: Володимир Шевченко 8, Майкл Девіс 6+2, Александар Зечевіч 14+5, Дмитро Глєбов 15+4, Деджуан Граф 9+4 – старт; Павло Буренко 3+1, Трой Сімонс 16+2, Максим Нікітін 0, Максвелл Магоні 15+8.
Тернопіль-ТНЕУ - Миколаїв 85:61 (23:17, 18:15, 29:12, 15:17)