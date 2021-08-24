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Будівельник підписав короткостроковий контракт із Козловим

Сьогодні 10:10 175 0
Український захисник перейшов до київського клубу
Будівельник підписав короткостроковий контракт із Козловим
#Будівельник, #Козлов

Джерело - Чемпіон.

Будівельник підписав двомісячний контракт з українським захисником Романом Козловим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець вже тренується з київським клубом на базі МТА в Пущі-Водиці і поїде з командою Ігорса Міглінієкса на другий збір до Туреччини. У двомісячному контракті Козлова є опція про його продовження за згодою сторін.

Козлов відіграв за Будівельник весь минулий сезон і став володарем Кубка України. У 38 матчах Суперліги захисник проводив на майданчику 13.5 хвилини, набираючи 4.3 очка і роблячи 1.0 підбирання при 34.4% реалізації триочкових.

Раніше, півфіналісти минулого сезону Суперліги зіграють на Кубку Прометея.

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