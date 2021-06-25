 Прометей потрапив у кваліфікацію баскетбольної Ліги чемпіонів | Баскетбол | Champion.com.ua
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Прометей потрапив у кваліфікацію баскетбольної Ліги чемпіонів

Сьогодні 15:41 187 0
Прометей вперше в історії зіграє у Лізі чемпіонів
Прометей потрапив у кваліфікацію баскетбольної Ліги чемпіонів
#Прометей

Джерело - suspilne.media.

Чемпіон України з баскетболу Прометей потрапив до списку учасників кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів.

Про це повідомляється на сайті організації.

Прометей виграв фінальну серію української Суперліги у Запоріжжя і став чемпіоном сезону 2020/21. Це дало команді право подати заявку на участь у Лізі чемпіонів.

Заявку Прометея організатори баскетбольної Ліги чемпіонів схвалили. Однак розпочне виступи лише з кваліфікації.

У сезоні 2021/22 баскетбольної Ліги чемпіонів змагатимуться 52 клубів. 28 команд отримали пряму перепустку в груповий раунд, а решта 24 боротимуться за чотири вакантні місця у кваліфікації.

Команди боротимуться між собою за путівки у форматі "баблів" - команди поділять на кілька груп, які гратимуть в одному місті. 

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