 Лейкерс оібграли Орландо, Юта поступилася Міннесоті. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Лейкерс оібграли Орландо, Юта поступилася Міннесоті. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:13 65 0
Результати матчів НБА
Лейкерс оібграли Орландо, Юта поступилася Міннесоті. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА,

НБА - Регулярний чемпіонат
26 квітня

Орландо - Лейкерс 103:114 (16:28, 40:22, 24:29, 23:35)

Нью-Йорк - Фінікс 110:118 (36:29, 27:27, 24:31, 23:31)

Торонто - Клівленд 112:96 (33:23, 16:25, 32:22, 31:26)

Маямі - Чикаго 102:110 (26:20, 27:32, 29:24, 20:34)

Міннесота - Юта 105:104 (17:33, 32:14, 34:23, 22:34)

Нью-Орлінс - Кліпперс 120:103 (33:20, 29:28, 33:30, 25:25)

Денвер - Мемфіс 120:96 (21:18, 37:35, 27:22, 35:21)

Сакраменто - Даллас 113:106 (31:17, 28:35, 28:33, 26:21)

Детройт - Атланта 100:86 (27:23, 28:21, 19:23, 26:19)

Раніше, Вашингтон із дабл-даблом Леня поступився Сан-Антоніо.

 

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