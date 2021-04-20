 Каррі повторив досягнення Джордана та встановив черговий рекорд. ФОТО | Баскетбол | Champion.com.ua
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Каррі повторив досягнення Джордана та встановив черговий рекорд

Вчора 22:15 690 0
Каррі повторив досягнення Джордана та встановив черговий рекорд

Джерело - Чемпіон.

Захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі повторив досягнення Майкла Джордана майже 20-річної давнини.

Каррі набрав більше 45 очок у двох матчах поспіль (проти Бостона - 47, Філадельфії - 49), що є найкращим показником в історії для гравців, які старші 33 років.

Також найкращий баскетболіст останнього десятиріччя встановив чергове унікальне досягнення - реалізував 72 триочкові кидки в 10 матчах із процентом - 50,3. До цього нікому в історії такого не вдавалося. Каррі в цьому сезоні провів уже 6 матчів із 10+ реалізованих триочкових. Найближчий конкурент і одноклубник Стефа Клей Томпсон має за кар'єру всього 5 таких ігор.

Нагадаємо, в матчі проти Філадельфії Каррі побив рекорд Кобі Браянта, а раніше перевершив досягнення Вілта Чемберлена.

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