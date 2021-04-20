Джерело - Чемпіон.

Захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі повторив досягнення Майкла Джордана майже 20-річної давнини.

Каррі набрав більше 45 очок у двох матчах поспіль (проти Бостона - 47, Філадельфії - 49), що є найкращим показником в історії для гравців, які старші 33 років.

Stephen Curry (47 & 49 PTS last 2 games) is the first player age 33 or older with back-to-back 45+ point games since Michael Jordan (51 & 45 PTS on Dec 29 & 31, 2001). pic.twitter.com/vL75enJwFm — NBA History (@NBAHistory) April 20, 2021

Також найкращий баскетболіст останнього десятиріччя встановив чергове унікальне досягнення - реалізував 72 триочкові кидки в 10 матчах із процентом - 50,3. До цього нікому в історії такого не вдавалося. Каррі в цьому сезоні провів уже 6 матчів із 10+ реалізованих триочкових. Найближчий конкурент і одноклубник Стефа Клей Томпсон має за кар'єру всього 5 таких ігор.

Stephen Curry's 10 threes tonight puts him at 72 in the last 10 games. 🤯 pic.twitter.com/HBnAiww8JD — NBA (@NBA) April 20, 2021

Нагадаємо, в матчі проти Філадельфії Каррі побив рекорд Кобі Браянта, а раніше перевершив досягнення Вілта Чемберлена.