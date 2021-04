Захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі повторив досягнення Майкла Джордана майже 20-річної давнини.

Каррі набрав більше 45 очок у двох матчах поспіль (проти Бостона - 47, Філадельфії - 49), що є найкращим показником в історії для гравців, які старші 33 років.

Stephen Curry (47 & 49 PTS last 2 games) is the first player age 33 or older with back-to-back 45+ point games since Michael Jordan (51 & 45 PTS on Dec 29 & 31, 2001). pic.twitter.com/vL75enJwFm