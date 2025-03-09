Салах вийшов на третє місце серед найкращих бомбардирів Ліверпуля за всю історію
Мохаммед Салах
Getty Images
Нападник Ліверпуля Мохамед Салах вийшов на третє місце серед найкращих бомбардирів команди в історії.
Про це повідомляє ESPN.
Форвард відзначився дублем у ворота Саутгемптона (3:1), записавши на свій рахунок загалом 242 голи у футболці "червоних".
Таким чином, перед єгипетським гравцем залишається лише дві легенди Ліверпуля – Роджер Хант (285 м'ячів) та Іан Раш (346).
32-річний Салах виступає у складі мерсисайдців з 2017 року і з того часу зміг виграти з клубом усі можливі трофеї, в тому числі АПЛ та Лігу чемпіонів.
Зазначимо, що контракт форварда з клубом спливає влітку 2025 року і наразі сторони не змогли дійти згоди щодо його пролонгації.
Раніше повідомлялось, що Ліверпуль готовий замінити Салаха вінгером Ювентуса.