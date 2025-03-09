Салах вийшов на третє місце серед найкращих бомбардирів Ліверпуля за всю історію

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах вийшов на третє місце серед найкращих бомбардирів команди в історії.

Про це повідомляє ESPN.

Форвард відзначився дублем у ворота Саутгемптона (3:1), записавши на свій рахунок загалом 242 голи у футболці "червоних".

Таким чином, перед єгипетським гравцем залишається лише дві легенди Ліверпуля – Роджер Хант (285 м'ячів) та Іан Раш (346).

32-річний Салах виступає у складі мерсисайдців з 2017 року і з того часу зміг виграти з клубом усі можливі трофеї, в тому числі АПЛ та Лігу чемпіонів.

Зазначимо, що контракт форварда з клубом спливає влітку 2025 року і наразі сторони не змогли дійти згоди щодо його пролонгації.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль готовий замінити Салаха вінгером Ювентуса.