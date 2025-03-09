Старий Луцьк зіграє з Говерлою, Рівне спробує перервати серію невдач із Київ-Баскетом

У неділю, 9 березня, відбудеться два матчі в межах регулярного чемпіонату України з баскетболу.

В першому матчі ігрового дня Рівне зустрінеться з Київ-Баскетом. Підопічні Переверзія програли останні дві зустрічі зі столичним колективом, тож намагатимуться перервати цю серію невдач. Стартовий свисток заплановано на 13:00 за київським часом.

В іншому поєдинку зійдуться Старий Луцьк та Говерла-Прикарпаття. Обидва колективи знаходяться у нижній частині турнірної таблиці, а лучани взагалі мають неприємну серію з п'яти поразок поспіль. Поєдинок заплановано на 18:00.

Зазначимо, що вчора Київ-Баскет переміг Старий Луцьк, закріпившись на другому місці турнірної таблиці Суперліги.