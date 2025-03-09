Неймовірний матч, – тренер Бенфіки оцінив гру Трубіна проти Барселони

Головний тренер Бенфіки прокоментував виступ Анатолія Трубіна в матчі проти Барселони в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та висловився про конкуренцію українця з Самуелем Соарешом.

Слова фахівця наводить Expresso.

"Йдеться не про те, щоб замінити Соареша на Трубіна, а саме навпаки. Саму виконує дуже багато тіньової роботи, але гра Анатолія в матчі з Барселоною була неймовірною", – розповів Лаже.

Нагадаємо, той матч лісабонський колектив програв 0:1. Голкіпер збірної України виконав 4 сейви, 16 точних передач із 21 (76%) та 1 вдалий дальній пас із 6.

Матч-відповідь між Бенфікою та Барселоною відбудеться 11 березня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось про інтерес Манчестер Сіті до Трубіна.