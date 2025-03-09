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Арсенал визначився з новим спортивним директором

Володимир Максименко — 9 березня 2025, 09:30
Арсенал визначився з новим спортивним директором
Мікель Артета
Арсенал

Лондонський Арсенал близький до призначення Андреа Берти на посаду спортивного директора команди.

Про це повідомляє The Athletic.

Сторони досягли принципової угоди щодо майбутньої співпраці. Очікується, що контракт буде підписано найближчим часом.

Останнім місцем роботи Берти був мадридський Атлетико, який він залишив у січні 2025 року. Італієць працював у стані "матрацників" протягом 12 років.

Нагадаємо, що з листопада 2024 року "каноніри" залишались без директора, оскільки клуб залишив Еду Гаспар, який працевлаштувався в Ноттінгемі.

Окрім Берти, на цю посаду претендували Ден Ешворт, Джейсон Айто, Роберто Олабе та Тьяго Скуро.

Раніше повідомлялась сума, яку Манчестер Юнайтед сплатив Ешворту та тен Гагу через звільнення.

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