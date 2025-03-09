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Сокіл зіграє другий матч плейоф чемпіонату України проти Кременчука

Володимир Максименко — 9 березня 2025, 08:42
Сокіл зіграє другий матч плейоф чемпіонату України проти Кременчука
УХЛ

У неділю, 9 березня, відбудеться другий матч між Соколом та Кременчуком в межах півфінального поєдинку чемпіонату України.

Перша зустріч команд завершилась неочікуваною перемогою колективу з Полтавської області з рахунком 3:1. Стартовий свисток другого поєдинку заплановано на 13:00 за київським часом.

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх поєдинків серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.

Нагадаємо, упродовж двох сезонів поспіль фінальну пару чемпіонату України складали Сокіл і Кременчук. У регулярному чемпіонаті сезону-2024/25 переможцем став Сокіл, а Кременчук посів 4 місце.

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