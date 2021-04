Лідер Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі влаштував чергову феєрію в грі регулярного чемпіоната НБА проти Філадельфії. Розігруючий Воїнів набрав 49 очок, реалізувавши 10 із 17 триочкових. Таким чином Каррі переверший досягнення Кобі Браянта, яке датоване груднем 2012 року. Каррі зіграв 11 матчів поспіль з 30+ очками за гру. Це найкращий результат в історії для гравців, вік яких більший за 33 роки.

Загалом же найбільшу кількість матчів поспіль з 30+ очками провів Джеймс Харден у сезоні 2018/19 - 32. Кобі Браян - 16 (2002/03), Трейсі Макгрейді - 14 (2002/03). Серед чинних гравців крім Хардена, подібну серію має Кевін Дюрант - 12 (2013/14).

