Під час заїзду British Supersport Championship загинуло двоє мотогонщиків

У Великій Британії під час заїзду серії British Supersport Championship загинуло двоє мотогонщиків.

Про це повідомляє Oultonpark.

Масова аварія сталась на трасі в графстві Чешир – 11 пілотів не вписались у поворот, внаслідок чого двоє учасників загинуло.

21-річний Оуен Дженнер помер у лікарні внаслідок важкої черепно-мозкової травми, а 29-річний Шейн Річардсон пішов з життя у кареті швидкої допомоги через травму грудної клітини.

Відео загибелі двох мотогонщиків

Ще один гонщик, Том Тансталл, наразі знаходиться у критичному стані, а за його життя борються лікарі.

У зв'язку із надзвичайною ситуацією, завершення заїзду та залишок чемпіонату було скасовано.

Рада за контролем над кільцевими гонками разом із MotorSport Vision Racing вже розпочали розслідування трагічного інциденту.

Раніше повідомлялось, що у віці 48 років помер учасник Євро-2004.