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Нападник Динамо зацікавив низку клубів АПЛ

Володимир Максименко — 6 травня 2025, 13:40
Нападник Динамо зацікавив низку клубів АПЛ
Владислав Ванат
ФК Динамо Київ

Нападник київського Динамо та збірної України Владислав Ванат зацікавив низку клубів АПЛ.

Про це повідомляє журналіст Фрейзер Флетчер.

Хоча джерело не називає конкретні команди, але раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до 23-річного форварда з боку Вест Гема, Вулвергемптона та Фулгема.

Цього сезону Ванат провів 41 матч, у яких забив 21 гол та віддав вісім гольових передач. Контракт гравця зі столичним колективом розраховано до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює Владислава в 11 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що у послугах Ваната зацікавлений турецький топклуб.

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Владислав Ванат

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