Нападник Динамо зацікавив низку клубів АПЛ

Нападник київського Динамо та збірної України Владислав Ванат зацікавив низку клубів АПЛ.

Про це повідомляє журналіст Фрейзер Флетчер.

Хоча джерело не називає конкретні команди, але раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до 23-річного форварда з боку Вест Гема, Вулвергемптона та Фулгема.

Understand a number of Premier League sides are watching Ukranian striker Vladyslav Vanat.



The 23-year-old striker has 21 goals for Dinamo Kyiv this season. One to watch! pic.twitter.com/9d2W7cjlXB — Fraser Fletcher (@FrazFletcher) May 5, 2025

Цього сезону Ванат провів 41 матч, у яких забив 21 гол та віддав вісім гольових передач. Контракт гравця зі столичним колективом розраховано до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює Владислава в 11 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що у послугах Ваната зацікавлений турецький топклуб.