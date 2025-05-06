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Калініна підкорила серйозне досягнення в рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 6 травня 2025, 12:43
Калініна підкорила серйозне досягнення в рейтингу WTA
Ангеліна Калініна
Getty images

Ангеліна Калініна (75) провела 200 тижнів серед сотні найкращих тенісисток рейтингу WTA.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

Калініна дебютувала у топ-100 найсильніших тенісисток світу в середині липня 2021 року, і з того моменту звідти не вибувала.

Найкращими досягненнями 28-річної українки за цей час були перемога на хардовому турнірі серії WTA 125 у французькому Ліможі у грудні 2022 року та фінал грунтового римського "тисячника" у травні 2023-го.

Цьогорічний турнір у Римі Ангеліна пропускає, оскільки остаточно не відновилася після хвороби, через яку вона не змогла зіграти у Мадриді в кінці квітня.

Нагадаємо, що у змаганні в столиці Італії візьмуть участь українки Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська. Вони вже дізналися перших суперниць в основній сітці змагань.

WTA Ангеліна Калініна

Ангеліна Калініна

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