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Помер чемпіон світу у складі збірної Аргентини

Руслан Травкін — 6 травня 2025, 12:49
Помер чемпіон світу у складі збірної Аргентини
Луїс Гальван
Asociación del Fútbol Argentino.

На 78-му році життя помер колишній захисник збірної Аргентини Луїса Гальвана.

Про це повідомила Федерація футболу Аргентини.

Він є вихованцем Кордови. Більшу частину кар'єри захисник відіграв саме за цей клуб. 

Також на батьківщині виступав за Лома Негра, Бельграно, а також болівійський Болівар.

З 1975 до 1983 року викликався до лав збірної Аргентини. За національну команду провів 34 матчі.

Захисник був учасником ЧС-1978, на якому "альбіселесте" стали переможцями.

Нагадаємо, помер чемпіон Олімпіади-1948 Джузеппе Мойолі

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