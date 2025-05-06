Помер чемпіон світу у складі збірної Аргентини
Луїс Гальван
Asociación del Fútbol Argentino.
На 78-му році життя помер колишній захисник збірної Аргентини Луїса Гальвана.
Про це повідомила Федерація футболу Аргентини.
Він є вихованцем Кордови. Більшу частину кар'єри захисник відіграв саме за цей клуб.
Також на батьківщині виступав за Лома Негра, Бельграно, а також болівійський Болівар.
З 1975 до 1983 року викликався до лав збірної Аргентини. За національну команду провів 34 матчі.
Захисник був учасником ЧС-1978, на якому "альбіселесте" стали переможцями.
Нагадаємо, помер чемпіон Олімпіади-1948 Джузеппе Мойолі.