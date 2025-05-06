Помер чемпіон світу у складі збірної Аргентини

На 78-му році життя помер колишній захисник збірної Аргентини Луїса Гальвана.

Про це повідомила Федерація футболу Аргентини.

Він є вихованцем Кордови. Більшу частину кар'єри захисник відіграв саме за цей клуб.

Також на батьківщині виступав за Лома Негра, Бельграно, а також болівійський Болівар.

З 1975 до 1983 року викликався до лав збірної Аргентини. За національну команду провів 34 матчі.

#ProfundoDolor La @afa, en nombre del Presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Luis Galván, Campeón del Mundo en 1978.



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Захисник був учасником ЧС-1978, на якому "альбіселесте" стали переможцями.

Нагадаємо, помер чемпіон Олімпіади-1948 Джузеппе Мойолі.