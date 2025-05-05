Чиновника Мінспорту Седнєва відсторонили від закупівель після скандалу навколо тендерів

Начальника відділу зимових олімпійських видів спорту Мінмолодьспорту Сергія Седнєва відсторонили від виконання частини обов'язків після скандалу із закупівлями обладнання для зимових видів спорту.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Наказом міністерства 41-річного ексбіатлоніста зобов'язали припинити підготовку пропозицій щодо фінансового та матеріального забезпечення збірних команд України, участь в розподілі фінансових ресурсів, виділених на зимовий спорт, а також контроль за їх ефективним використанням.

Раніше повідомлялося, що група пов’язаних зі Седнєвим підприємців отримала від "Укрспортзабезпечення" понад 59 млн грн.

Сам чиновник спростував звинувачення та заявив, що він не контролював дані закупівлі та не знає особисто людей, які зазначені у документах, зокрема свою тещу.