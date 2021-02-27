Голден Стейт перемаогли Шарлотт

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 9 матчів.

Українець Святослав Михайлюк у матчі з Сакраменто заробив 6 очок і зробив одне перехоплення, один фол та одну втрату.

НБА - Регулярний чемпіонат

26 лютого

Бостон - Індіана 118:112 (32:31, 29:29, 31:24, 26:28)

Торонто - Х'юстон 122:111 (30:31, 37:28, 28:21, 27:31)

Детройт - Сакраменто 107:110 (25:35, 27:20, 28:20, 27:35)

Маямі - Юта 124:116 (26:30, 31:23, 39:41, 28:22)

Чикаго - Фінікс 97:106 (26:26, 32:20, 23:28, 16:32)

Мемфіс - Кліпперс 99:119 (30:32, 17:31, 25:27, 27:29)

Оклахома-Сіті - Атланта 118:109 (31:33, 32:22, 33:25, 22:29)

Голден Стейт - Шарлотт 130:121 (36:28, 30:23, 37:33, 27:37)

Лейкерс - Портленд 102:93 (24:29, 30:28, 31:19, 17:17)