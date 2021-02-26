У НБА зіграно чергові матчі

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 6 матчів.

Українець Олексій Лень у матчі з Денвером зіграв 4:55 хвилин і очок не набирав.

НБА - Регулярний чемпіонат

25 лютого

Філадельфія - Даллас 111:97 (23:22, 36:21, 27:25, 25:29)

Бруклін - Орландо 129:92 (24:28, 41:19, 27:25, 37:20)

Нью-Йорк - Сакраменто 140:121 (38:29, 39:33, 24:32, 39:27)

Мемфіс - Кліпперс 122:94 (24:27, 37:26, 28:22, 33:19)

Денвер - Вашингтон 110:112 (22:26, 32:30, 34:32, 22:24)

Мілвокі - Нью-Орлеан 129:125 (35:31, 34:37, 34:35, 26:22)

Нагадаємо, Мілвокі міг підписати Леня.