Г'юстон та Вашингтон провели обмін суперзірками

Г'юстон обміняв Вестбрука до Вашингтона на Волла

Г'юстон Рокетс і Вашингтон Візардс провели обмін суперзірками НБА.

Про це повідомляє ESPN.

В результаті захисник Расселл Вестбрук відправляється в столицю США, а Джон Волл і пік першого раунду драфту-2013 їде в Х'юстон.

Відзначимо, що обидва гравці хотіли покинути свої клуби.

Нагадаємо, що Вестбрук прийшов в Г'юстон влітку 2019 року з Оклахоми. Але через рік гри разом зі своїм другом Джеймсом Гарденом, Расселл захотів змінити клуб.

У минулому сезоні Вестбрук в середньому набирав 27,2 очка, робив 7,9 підбирання і віддавав 7,0 передачі. Він потрапив в третю символічну збірну НБА.

Контракт Расселла діє до 2023 року. За цей час він заробить 133 млн доларів.

Джон Волл не грав два роки через травми коліна і ахілла. У нього аналогічний контракт на 132 мільйони.

Нагадаємо, Леброн продовжив контракт з Лейкерс.