Новачок Мемфіса домовився про викуп контракту, щоб приєднатися до Мілуокі
Захисник Мемфіса Коул Ентоні, який став частиною команди у середині червня, незабаром залишить її.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.
25-річний баскетболіст домовився з Гріззліс про викуп свого контракту, який розрахований ще на два роки та 26,2 мільйона доларів з опцією команди на другий сезон.
Це в свою чергу допоможе Мемфісу з перепідписанням максимального контракту Джарена Джексона-молодшого, створивши достатньо вільного місця під стелею зарплат.
Після того, як він залишить ринок відмов, Ентоні планує приєднатися до Мілуокі. Очікується, що сторони підпишуть однорічну угоду.
Коул Ентоні поповнив склад Мемфіса в результаті трейду Десмонда Бейна в Орландо. Майже одразу західні ЗМІ писали про те, що Ентоні не залишиться у команді.
Всю свою п'ятирічну кар'єру в НБА Коул Ентоні провів в Орландо, який обрав його під 15-м піком на драфті 2020 року.
За 5 сезонів у складі Меджик Ентоні провів 320 матчів, у яких набирав у середньому 12,5 очка, 4,3 підбирання та 3,8 передачі. Він опинився у Топ-5 за загальною кількістю набраних очок та передач серед гравців, які виходять з лави, за останні три кампанії.
Нагадаємо, що Дмитро Скапінцев взяв участь у своєму другому матчі Літньої ліги НБА 2025 року.