Новачок Мемфіса домовився про викуп контракту, щоб приєднатися до Мілуокі

Захисник Мемфіса Коул Ентоні, який став частиною команди у середині червня, незабаром залишить її.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

25-річний баскетболіст домовився з Гріззліс про викуп свого контракту, який розрахований ще на два роки та 26,2 мільйона доларів з опцією команди на другий сезон.

Це в свою чергу допоможе Мемфісу з перепідписанням максимального контракту Джарена Джексона-молодшого, створивши достатньо вільного місця під стелею зарплат.

Після того, як він залишить ринок відмов, Ентоні планує приєднатися до Мілуокі. Очікується, що сторони підпишуть однорічну угоду.

Cole Anthony has agreed to a contract buyout with the Memphis Grizzlies and plans to sign with the Milwaukee Bucks after he clears waivers, sources tell ESPN. Grizzlies finalized the buyout with Jeff Schwartz and Javon Phillips of Excel Sports for Anthony's new opportunity. pic.twitter.com/HnCsmxaqcz — Shams Charania (@ShamsCharania) July 13, 2025

Коул Ентоні поповнив склад Мемфіса в результаті трейду Десмонда Бейна в Орландо. Майже одразу західні ЗМІ писали про те, що Ентоні не залишиться у команді.

Всю свою п'ятирічну кар'єру в НБА Коул Ентоні провів в Орландо, який обрав його під 15-м піком на драфті 2020 року.

За 5 сезонів у складі Меджик Ентоні провів 320 матчів, у яких набирав у середньому 12,5 очка, 4,3 підбирання та 3,8 передачі. Він опинився у Топ-5 за загальною кількістю набраних очок та передач серед гравців, які виходять з лави, за останні три кампанії.

Нагадаємо, що Дмитро Скапінцев взяв участь у своєму другому матчі Літньої ліги НБА 2025 року.