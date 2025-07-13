Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Баскетбол

Новачок Мемфіса домовився про викуп контракту, щоб приєднатися до Мілуокі

Олексій Погорелов — 13 липня 2025, 18:23
Коул Ентоні
Коул Ентоні
Getty Images

Захисник Мемфіса Коул Ентоні, який став частиною команди у середині червня, незабаром залишить її.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

25-річний баскетболіст домовився з Гріззліс про викуп свого контракту, який розрахований ще на два роки та 26,2 мільйона доларів з опцією команди на другий сезон.

Це в свою чергу допоможе Мемфісу з перепідписанням максимального контракту Джарена Джексона-молодшого, створивши достатньо вільного місця під стелею зарплат.

Після того, як він залишить ринок відмов, Ентоні планує приєднатися до Мілуокі. Очікується, що сторони підпишуть однорічну угоду.

Коул Ентоні поповнив склад Мемфіса в результаті трейду Десмонда Бейна в Орландо. Майже одразу західні ЗМІ писали про те, що Ентоні не залишиться у команді.

Всю свою п'ятирічну кар'єру в НБА Коул Ентоні провів в Орландо, який обрав його під 15-м піком на драфті 2020 року.

За 5 сезонів у складі Меджик Ентоні провів 320 матчів, у яких набирав у середньому 12,5 очка, 4,3 підбирання та 3,8 передачі. Він опинився у Топ-5 за загальною кількістю набраних очок та передач серед гравців, які виходять з лави, за останні три кампанії.

Нагадаємо, що Дмитро Скапінцев взяв участь у своєму другому матчі Літньої ліги НБА 2025 року.

баскетбол Мемфіс Грізліс НБА Мілуокі Бакс Коул Ентоні

баскетбол

Сіннер чи Алькарас? Порзінгіс, Ясікявічюс та інші зробили прогноз на фінал Вімблдону
Клівленд готовий повернути ЛеБрона, але за однієї умови
Чемпіон НБА відмовив Лейкерс на користь Кліпперс через фактор ЛеБрона
Реал Мадрид посилив склад чинним чемпіоном світу
Скапінцев допоміг Портленду розгромити Голден Стейт у Літній лізі НБА

Останні новини