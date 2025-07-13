Тур де Франс. Мерлір здобув другу перемогу

Бельгійський велогонщик команди Soudal Quick Step Тім Мерлір став переможцем дев’ятого етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні, 13 липня, гонщики подолали 174 км рівнинного етапу з Шинона до Шатору.

Маршрут 9 етапу Тур де Франс-2025 Letour.fr

У фінішному спринті з пелотону Мерлір випередив переможця вчорашнього етапу, італійця Джонатана Мілана з Lidl Trek, і свого співвітчизника Арно Де Лі з Lotto. Для Мерлір це друга перемога на поточному Турі та сумарно третя за кар’єру.

Tim Merlier at the double! 🥇🥇



A thrilling finale sees Mathieu van der Poel caught inside the final kilometre, before the Belgian star Merlier sprinted to glory 🔥 pic.twitter.com/5cAGkMy30J — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 13, 2025

У відрив дня поїхали два велогонщики Alpecin Deceuninck, Йонас Рікарт і Матьє Ван дер Пул. Останнього пелотон наздогнав на останньому кілометрі дистанції.

Жовту майку лідера загального заліку зберіг словенець Тадей Погначар із команди UAE Emirates, чий партнер по команді Жоау Алмейда сьогодні зійшов з гонки.

Результати дев’ятого етапу:

Загальний залік:

У понеділок на учасників Туру чекають 166 км середньогірського етапу з Еннеза до Ле Мон Дор. Етап відбуватиметься 14 липня, у День взяття Бастилії – головне французьке національне свято. Перемога на етапі у цей день особливо престижна.