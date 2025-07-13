Найдорожчий форвард в історії Динамо завершив кар'єру професійного гравця

Колишній нападник збірної ДР Конго та київського Динамо Дьємерсі Мбокані завершив професіональну кар'єру у віці 39 років.

Про це повідомив Transfermarkt.

Мбокані є найдорожчим футболістом в історії Динамо. Влітку 2013-го "біло-сині" заплатили за гравця Андерлехту 11 мільйонів євро.

Також грав за Стандард, Монако, Вольфсбург, Норвіч, Халл Сіті.

У складі Динамо Мбокані провів 77 матчів у всіх турнірах, у яких забив 31 гол та віддав 14 результативних передач. У сезоні 2014/15 він допоміг киянам оформити золотий дубль – чемпіонство та Кубок України.

Загалом на клубному рівні провів 479 офіційних поєдинків, у яких відзначився 208 голами. На міжнародному рівні – 49 матчів і 22 м'ячі за збірну ДР Конго, з якою здобув бронзу Кубку африканських націй 2015.

Останнім клубом у кар'єрі нападника був вірменський Ноа.