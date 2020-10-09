Джордан: Мотивація ніколи не повинна залишати гравця

Легенда НБА і власник Шарлотт Майкл Джордан мав внутрішню мотивацію на завоювання шостого титулу чемпіона НБА.

Про це заявив сам Джордан.

"Ви самі собі встановлюєте очікування і виправдовуєте їх. Ваші очікування завжди будуть орієнтовані на те, чого, на думку людей, ви можете досягти. Звичайно, всі говорили, що це рік "Юти". Кращі результати, перевага домашнього майданчика. Це мотивує. якщо ні, то варто зупинитися і подивитися в дзеркало.

Але це дійсно мотивує. Завжди повинна бути внутрішня мотивація. Ти хочеш досягти успіху. Ти починаєш довгий сезон і намагаєшся закінчити його перемогою. Це ніколи не повинно залишати гравця", - зазначив Джордан.