Джеймс побив рекорд НБА

У четвертому матчі фіналу плей-оф НБА Лейкерс - Маямі (102:96) Леброн Джеймс за 38 хвилин набрав 28 очок, зібрав 12 підбирань і віддав 8 результативних передач.

Про це повідомляє ESPN.

Джеймс в протистоянні з Хіт провів свій 24-й матч у фіналах з як мінімум 25 очками та 10 підбираннями. За цим показником зоряний форвард Лейкерс вийшов на чисте перше місце, випередивши Елджіна Бейлора.

