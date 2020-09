Денвер встановив унікальний рекорд в плей-оф НБА

Денвер став першою командою в історії, якій в двох серіях поспіль вдалося відігратися з сету 1:3.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

У першому раунді Нікола Йокич і компанія з таким же рахунком поступалися Юті, але виграли три матчі поспіль і вийшли в півфінал конференції.

The Nuggets are the only team in NBA history to come back from down 3-1 to force a Game 7 in back-to-back series. @EliasSports



Game 7: Tue. (9/15) - 9pm/et, ESPN pic.twitter.com/bNWMldm4o3