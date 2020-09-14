 Денвер встановив унікальний рекорд в плей-оф НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Денвер встановив унікальний рекорд в плей-оф НБА

Сьогодні 19:40 283 0
Денвер зробив камбек в 19 очок в шостому матчі серії
Денвер встановив унікальний рекорд в плей-оф НБА
#Денвер, #НБА

Джерело - Чемпіон.

Денвер став першою командою в історії, якій в двох серіях поспіль вдалося відігратися з сету 1:3.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

У першому раунді Нікола Йокич і компанія з таким же рахунком поступалися Юті, але виграли три матчі поспіль і вийшли в півфінал конференції.

Також Денвер першим в історії зіграє сьомий матч в четвертій серії поспіль. У минулому сезоні Наггетс в першому раунді у вирішальному матчі пройшли Сан-Антоніо, але потім в семи матчах в серії за вихід у фінал конференції програли Портленду.

Раніше, Денвер обіграв Кліпперс.

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