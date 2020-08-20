Легендарний капітан МБК Миколаїв пішов з клубу

Онуфрієв завершив співпрацю з рідною командою

Джерело - Чемпіон.

МБК Миколаїв оголосив заявку команди на наступний сезон, в якій відсутній капітан Олексій Онуфрієв, що провів в клубі 18 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Онуфрієв першим отримав пропозицію про продовження співпраці. З моменту прибуття головного тренера і до теперішнього часу Олексій не взяв участі в одному з тренувань, ніяк не інформував клуб про свої подальші плани. Ні гравець, ні його агент не вступили в діалог про можливі зміни умов для подальшої співпраці", - йдеться в заяві.

Онуфрієв в сезоні 2019-2020 відіграв в Суперлізі 22 матчі. В середньому за гру 38-річний форвард набирав по 7,9 очка і 2,7 підбирання.

МБК Миколаїв перед стартом нового сезону зіграє в двох передсезонних турнірах і проведе спаринг з Хіміком.

Раніше, став відомий календар матчів Київ-Баскета і Прометея в Кубку Європи ФІБА.