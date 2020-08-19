Став відомий календар матчів Київ-Баскета і Прометея в Кубку Європи ФІБА

Джерело - ФБУ.
ФІБА затвердила розклад матчів групового етапу Кубка Європи.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Два прямі учасники змагань від України Київ-Баскет та Прометей гратимуть на першому етапі в групі B. Ще одним визначеним суперником став болгарський Рильські Спортист.
Також четвертою командою цієї групи може бути переможець в парі кваліфікації Ліги чемпіонів Балкан (Болгарія) - Цмоки-Мінськ (Білорусь), якщо за підсумками всієї кваліфікації не проб’ється до групового етапу Ліги чемпіонів.
Група B
14 жовтня
Прометей - Київ-Баскет
Рильські Спортист - (Балкан/Цмоки-Мінськ)
21 жовтня
(Балкан/Цмоки-Мінськ) - Київ-Баскет
Прометей - Рильські Спортист
28 жовтня
(Балкан/Цмоки-Мінськ) - Прометей
Київ-Баскет - Рильські Спортист
4 листопада
(Балкан/Цмоки-Мінськ) - Рильські Спортист
Київ-Баскет - Прометей
11 листопада
Рильські Спортист - Прометей
Київ-Баскет - (Балкан/Цмоки-Мінськ)
18 листопада
Прометей - (Балкан/Цмоки-Мінськ)
Рильські Спортист - Київ-Баскет
Раніше, ФІБА змінила формат Кубка Європи на новий сезон.