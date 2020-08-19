Став відомий календар матчів Київ-Баскета і Прометея в Кубку Європи ФІБА

Обидві українські команди потрапили в одну групу

Джерело - ФБУ.

ФІБА затвердила розклад матчів групового етапу Кубка Європи.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Два прямі учасники змагань від України Київ-Баскет та Прометей гратимуть на першому етапі в групі B. Ще одним визначеним суперником став болгарський Рильські Спортист.

Також четвертою командою цієї групи може бути переможець в парі кваліфікації Ліги чемпіонів Балкан (Болгарія) - Цмоки-Мінськ (Білорусь), якщо за підсумками всієї кваліфікації не проб’ється до групового етапу Ліги чемпіонів.

Група B

14 жовтня

Прометей - Київ-Баскет

Рильські Спортист - (Балкан/Цмоки-Мінськ)

21 жовтня

(Балкан/Цмоки-Мінськ) - Київ-Баскет

Прометей - Рильські Спортист

28 жовтня

(Балкан/Цмоки-Мінськ) - Прометей

Київ-Баскет - Рильські Спортист

4 листопада

(Балкан/Цмоки-Мінськ) - Рильські Спортист

Київ-Баскет - Прометей

11 листопада

Рильські Спортист - Прометей

Київ-Баскет - (Балкан/Цмоки-Мінськ)

18 листопада

Прометей - (Балкан/Цмоки-Мінськ)

Рильські Спортист - Київ-Баскет

Раніше, ФІБА змінила формат Кубка Європи на новий сезон.