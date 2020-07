У двох гравців НБА виявили коронавірус після їх приїзду в Орландо

У двох гравців клубів НБА виявили COVID-19 вже після прибуття в Орландо.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чарану.

Всього протестували 322 гравці.

Баскетболісти, у яких виявили коронавірус, виїхали з кампусу і знаходяться на самоізоляції будинку.

За правилами НБА, заражені гравці зможуть приєднатися до команд після того, як двічі здадуть негативні тести.

Sources: Two NBA players have tested positive out of the 322 tested on NBA campus on July 7.