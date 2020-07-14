У двох гравців НБА виявили коронавірус після їх приїзду в Орландо

Джерело - Чемпіон.
У двох гравців клубів НБА виявили COVID-19 вже після прибуття в Орландо.
Про це повідомляє інсайдер Шемс Чарану.
Всього протестували 322 гравці.
Баскетболісти, у яких виявили коронавірус, виїхали з кампусу і знаходяться на самоізоляції будинку.
За правилами НБА, заражені гравці зможуть приєднатися до команд після того, як двічі здадуть негативні тести.
Sources: Two NBA players have tested positive out of the 322 tested on NBA campus on July 7.— Shams Charania (@ShamsCharania) July 13, 2020
Раніше повідомлялося, що у Рассела Вестбрука виявили коронавірус перед його відправленням в Орландо.