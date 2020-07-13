Лідер Х'юстона захворів на коронавірус

Плеймейкер Х'юстона Рассел Вестрбук захворів на COVID-19 перед поїздкою в Орландо.

Про це заявив сам баскетболіст.

"Так, я здав позитивний тест перед повітом в Орландо. Зараз я вже себе відчуваю добре, сиджу на карантині і розраховую приєднатися до партнерів по команді, коли мені дозволять це зробити.

Дякую всім за підтримку і добрі слова. Поставтеся до вірусу серйозно і бережіть себе. Носіть маску", - зазначив Вестрбук.