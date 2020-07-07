Президент Барселони Жозеп Марія Бертомеу хоче, щоб 40-річний ветеран НБА Пау Газоль знову надів майку команди.

Про це заявив сам менеджер.

"Я б хотів, щоб Пау Газоль грав за Барсу. Я ніколи нічого не виключаю, але у європейського баскетболу немає механізмів або ресурсів, які є у НБА", - сказав Бертомеу.