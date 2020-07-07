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Барселона хоче підписати 40-річного ветерана НБА

Сьогодні 20:40 984 0
Каталонці хочуть вернути Газоля
Барселона хоче підписати 40-річного ветерана НБА
#Газоль, #Барселона

Джерело - AS.

Президент Барселони Жозеп Марія Бертомеу хоче, щоб 40-річний ветеран НБА Пау Газоль знову надів майку команди. 

Про це заявив сам менеджер.

"Я б хотів, щоб Пау Газоль грав за Барсу. Я ніколи нічого не виключаю, але у європейського баскетболу немає механізмів або ресурсів, які є у НБА", - сказав Бертомеу. 

Новий головний тренер Барселони Шарунас Ясікявічюс був товаришем по команді Пау Газоля у Барселоні в 2000-2001 роках.

Раніше, один із головних конкурентів Пустового покинув Барселону.

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