Джерело - AS.
Президент Барселони Жозеп Марія Бертомеу хоче, щоб 40-річний ветеран НБА Пау Газоль знову надів майку команди.
Про це заявив сам менеджер.
"Я б хотів, щоб Пау Газоль грав за Барсу. Я ніколи нічого не виключаю, але у європейського баскетболу немає механізмів або ресурсів, які є у НБА", - сказав Бертомеу.
Новий головний тренер Барселони Шарунас Ясікявічюс був товаришем по команді Пау Газоля у Барселоні в 2000-2001 роках.
Раніше, один із головних конкурентів Пустового покинув Барселону.