Ігрова форма легендарного захисника Чикаго Майкла Джордана сезону-1996/97 продана на аукціоні Goldin Auctions за 288 000 доларів.

Ця сума стала рекордною для джерсі Буллз.

This 96-97 Jordan game-used Bulls uniform just sold for $288,000 at @GoldinAuctions, a record for a game-used Jordan Bulls uniform. pic.twitter.com/pg5J7ux25s