Особа покупця не розкривається

Бейсбольні бутси Майкла Джордана з його автографом були продані на аукціоні за $ 93 тис.

Про це повідомляє TMZ.

Особа покупця не розкривається.

У цих бутсах Майкл Джордан грав в Малій бейсбольній лізі в складі клубу Бірмінгем Баронс. Джордан подарував цю пару взуття коментатору Чикаго Уайт Сокс.

Майкл Джордан був обраний на драфті 1984 року за третім номером. Згодом привів команду з Іллінойсу до шести титулів. Джордан - найбільший гравець в історії НБА. Шестиразовий MVP фіналу НБА, п'ятикратний MVP сезону, 14-кратний учасник Матчу всіх зірок НБА.

У 1993 році Джордан перервав кар'єру в баскетболі і пробував свої сили в бейсболі, проте через рік повернувся в Національну баскетбольну асоціацію.

Раніше, Джордан назвав найкращого розігруючого в історії НБА.