Михайлюк: Леброн має свою команду лікарів та тренерів

У Леброна є своя команда лікарів, тренерів, які відповідають за кожну частину його тіла.

Про це заявив українець Станіслав Михайлюк.

"З колишніх партнерів по Лейкерс підтримую зв'язок з Кайлом Кузьмою, спілкуюся з Брендоном Інгремом.

Який Леброн? Він крутий. Всі історії, які люди розповідають про нього, більшість з них правдиві. На тренування він приходить за годину-дві до того як приходять все. У Лейкерс, наприклад, тренування в 11-12, качалка у мене в 8 ранку, так ось зазвичай він вже був в тренажерці переді мною. До тренування і після він постійно кидає, у нього є своя команда лікарів, тренерів, які відповідають за кожну частину його тіла. Леброн завжди намагається підтримувати всіх гравців. Навіть коли мене обміняли, він підійшов до мене і сказав: Ти знаєш мій номер, якщо щось потрібно буде, телефонуй, я тобі допоможу.

Деякі гравці критикують так, щоб тренер побачив, а Леброн говорить з розумінням того, що нам потрібно виграти гри. Всі розуміють, що він не просто чіпляється. Я багато чого не розумів, навіть в Канзасі, коли ми грали добре, а критика все одно була. Але той же тренер в Джейхоукс робив це з розумінням того, що в Фіналі чотирьох суперник буде на п'ять голів сильніше нинішнього і ніяких деталей упускати не можна.

Що стосується Лейкерс, Кузьма, наприклад, говорив, що в цьому сезоні вони більше часу проводять разом, як команда. Зараз у них набагато тісніше спілкування і краще командна хімія, та й сама гра", - зазначив Михайлюк.