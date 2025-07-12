Маркіньйос – про фінал клубного ЧС: Це золота можливість

Капітан ПСЖ Маркіньйос поділився думками напередодні фіналу клубного чемпіонату світу проти Челсі, який відбудеться вже завтра.

Слова захисника наводить пресслужба французького колективу.

"Ми розуміємо важливість цього матчу. Це золота можливість для нашого клубу. Від самого його початку тренер казав, наскільки клубний ЧС важливий. Нам дійсно сподобалось тут грати, адже ми мали дуже цікавих опонентів, з якими не зіграємо протягом сезону.

Челсі? Кожен матч має свою історію. Ми готові боротись за титул та зробимо все, щоб зіграти краще за суперника, якого дуже поважаємо. У фіналі шанси завжди 50 на 50", – розповів Маркіньйос.

Фінал клубного ЧС між Челсі та ПСЖ відбудеться завтра, 13 липня о 22:00 за київським часом на арені "МетЛайф".

Нагадаємо, у півфіналі ПСЖ розгромив чинного клубного чемпіона світу мадридський Реал (4:0). Усман Дембеле відзначився голом та асистом ще у стартові 9 хвилин поєдинку. Челсі на шляху до фіналу впевнено переграв бразильський Флуміненсе (2:0) – обидва м’ячі забив нападник Жоао Педро.