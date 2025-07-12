"Бомба" Баумгарднер здолала зірку серіалу "Паперовий будинок"

На арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку американка Алісія "The Bomb" Баумгарднер (16-1, 7 КО) зійшлася з іспанкою Дженніфер Мірандою (12-1, 1 КО).

"Бомба" здобула перемогу одноголосним рішенням суддів.

38-річна іспанка, яка почала займатися боксом лише в 22 роки, отримала популярність через зйомки в 5 сезоні серіалу "Паперовий будинок".

На момент запрошення в серіал вона була дворазовою чемпіонкою Іспанії в аматорах.

These exchanges between Alycia Baumgardner and Jennifer Miranda 🔥 #TaylorSerrano pic.twitter.com/H3Vvpg41XY — Netflix Sports (@netflixsports) July 12, 2025

Дженніфер довела свій клас і сьогодні. Алісія робила дикі помилки, та все ж майстерності та домашньої публіки вистачило для перемоги.

ALYCIA BAUMGARDNER AND JENNIFER MIRANDA PUTTING ON A SHOW 🔥 #TaylorSerrano pic.twitter.com/FgNRV9rUZ4 — Netflix Sports (@netflixsports) July 12, 2025

Не найкращий виступ від абсолютної чемпіонки світу в другій середній вазі (до 59 кг) відверто кажучи.

Бокс

Алісія Баумгарднер (США) – Дженніфер Міранда (Іспанія) UD10 (98:92, 98:92, 97:93)

Нагадаємо, двоюрідний брат Тайсона Ф'юрі зазнав поразки від латвійця, в якого було 59 поразок.