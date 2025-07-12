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Британський контроль і мексиканський характер: Скотні та Меркадо визначили володарку чотирьох титулів

Руслан Травкін — 12 липня 2025, 05:55
Британський контроль і мексиканський характер: Скотні та Меркадо визначили володарку чотирьох титулів
x.com/netflix

На легендарній нью-йоркській арені "Madison Square Garden" за титули WBC, IBF, WBO та The Ring зійшлися британка Еллі Скотні (11-0) проти мексиканки Ямілет Меркадо (24-4, 5 КО).

Бій завершився перемогою Скотні одноголосним рішенням суддів.

27-річні боксерки показали агресивний бій. Скотні за рахунок хендфорку більше влучала, але Меркадо – мексиканка. Вона показала свій гарячий характер.

Надалі Ямілет шукала ближній бій, але все завершувалося клінчами. У більшості випадків. Іноді Еллі просто відходила за рахунок роботи ніг або взагалі не підпускала джебом.

Додало шоу зіткнення головами в 9 раунді. У 10 обличчя дівчат "прикрашали" каплі крові.

Бокс – вага до 53,5 кг

Еллі Скотні (Англія) – Ямілет Меркадо (Мексика) UD10 (98:92, 100:90, 98:92)

Скотні забрала титул WBC, який належав представниці Північної Америки. Титул WBA у другій найлегшій вазі належить мексиканці Майелі Флорес (13-1-1, 4 КО).

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