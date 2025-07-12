Британський контроль і мексиканський характер: Скотні та Меркадо визначили володарку чотирьох титулів
На легендарній нью-йоркській арені "Madison Square Garden" за титули WBC, IBF, WBO та The Ring зійшлися британка Еллі Скотні (11-0) проти мексиканки Ямілет Меркадо (24-4, 5 КО).
Бій завершився перемогою Скотні одноголосним рішенням суддів.
27-річні боксерки показали агресивний бій. Скотні за рахунок хендфорку більше влучала, але Меркадо – мексиканка. Вона показала свій гарячий характер.
Надалі Ямілет шукала ближній бій, але все завершувалося клінчами. У більшості випадків. Іноді Еллі просто відходила за рахунок роботи ніг або взагалі не підпускала джебом.
Додало шоу зіткнення головами в 9 раунді. У 10 обличчя дівчат "прикрашали" каплі крові.
Бокс – вага до 53,5 кг
Еллі Скотні (Англія) – Ямілет Меркадо (Мексика) UD10 (98:92, 100:90, 98:92)
Скотні забрала титул WBC, який належав представниці Північної Америки. Титул WBA у другій найлегшій вазі належить мексиканці Майелі Флорес (13-1-1, 4 КО).